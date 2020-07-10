Rusya uluslararası uçuşların kriterlerini belirledi

AA

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki uluslararası uçuşlara yönelik sınırlamaları kaldırma süreci müzakerelerinin 15 Temmuz itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Golikova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen uluslararası uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik sürece ve şartlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 günlük vaka sayısının yüzde 1’i geçmediği ülkelere yönelik uçuşların başlatılacağı bilgisini veren Golikova, "Bu ülkelerde, iki hafta içerisinde 100 bin kişi başına ortalama enfekte olanların sayısının 40'tan fazla olmaması, salgının yayılma katsayısının ise yüzde 1'i geçmemesi lazım." ifadesini kullandı.

Rus hükümetinin her iki haftalık dilimde ülkelerdeki salgın durumunu değerlendireceğini kaydeden Golikova, bu yolla uçuş yapılacak ülkelerin tespit edileceğini dile getirdi.

Rusya’ya gelen turistlerin son 72 saat içinde Kovid-19 testi yapmış olma zorunluğu getirileceğini aktaran Golikova, ülkeye dönen turistler için 14 günlük karantina şartının sürebileceğini söyledi.

"Uluslararası uçuşların yeniden başlaması için 15 Temmuz’u öneriyoruz." diyen Golikova, bu tarihten itibaren hükümetin uluslararası uçuşlara yeniden başlama sürecini müzakereye başlayacağını ifade etti.

Rusya, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde mart sonu tüm sınırlarını kapatmıştı.