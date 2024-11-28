Rusya, Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi

Harkiv Bölgesel Askeri İdaresi Rus Ordusu tarafından Ukrayna'nın Vinnytsia bölgesindeki Zhabelivka köyüne hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

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Yapılan açıklamaya göre Rus füze saldırısı sonucu yerel alt yapı ile birlikte bir çok konut binası ve araç hasar gördü.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.