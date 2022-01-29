Bu arada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal edip etmeme konusunda henüz karar vermediğini ve "şehirlerin ve önemli bölgelerin ele geçirilmesi de dahil olmak üzere birçok seçeneğin" masada olduğunu kaydetti.