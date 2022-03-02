Ukrayna Rusya savaşında ilk hafta geride kalmak üzere. Birçok cephede devam eden savaşla ilgili en çok Ukrayna'nın başkenti Kiev'in durumu ve düşüp düşmediği merak konusu oluyor. Ülkemizde de merakla araştırılan konuyla ilgili son durumu bir araya getirdik...