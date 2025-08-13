Habertürk
        Rusya: Ukrayna provokasyon hazırlığında

        Rusya: Ukrayna provokasyon hazırlığında

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme öncesi provokasyon hazırlığında olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 01:51 Güncelleme: 13.08.2025 - 01:51
        "Ukrayna provokasyon hazırlığında"
        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yapacağı zirveyi başarısızlığa uğratmak için provokasyon hazırladığını öne sürdü.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli kanallardan elde edilen bilgilere göre, 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılması planlanan Rusya-ABD görüşmelerini aksatmak için Kiev yönetiminin “provokasyon hazırladığı” belirtildi.

        Buna göre, bu amaçla bir grup yabancı gazetecinin "cephe bölgesindeki şehir sakinleri hakkında haber hazırlamaları" bahanesiyle 11 Ağustos’ta Ukrayna istihbarat araçlarıyla Harkiv bölgesindeki Çuguyev şehrine götürüldüğü belirtildi.

        Söz konusu zirve öncesi, Batılı gazetecilerin kayda alması amacıyla Ukrayna ordusunun yoğun nüfuslu yerleşim alanlarından birine veya bir hastaneye sivillerin zarar göreceği İHA ve füzelerle kışkırtıcı saldırı planladığı ileri sürüldü.

        Açıklamada, “Kiev rejiminin provokasyonu sonucunda, Ukrayna'daki ihtilafın çözümü konularında Rus-Amerikan etkileşimini başarısızlığa uğratmak için koşullar ve olumsuz bir medya ortamı yaratılacak, saldırı ve sivil kayıplarla ilgili tüm sorumluluk Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne yüklenecek.” ifadeleri kullanıldı.

        Bakanlığın açıklamasında, “başka yerleşim yerlerinde de provokasyonlar yaşanmasının mümkün olabileceği” iddia edildi.

        *Fotoğraf: EPA/SERGEI ILNITSKY, temsilidir

