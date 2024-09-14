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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna'nın saldırmasına izin verilmesi halinde askeri yanıt vereceğiz | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna'nın saldırmasına izin verilmesi halinde askeri yanıt vereceğiz

        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'daki gerginliği kontrol edilemez seviyeye çıkarmaya çalıştığını" ileri sürdü. Ryabkov, ülkesine yönelik uygulanan yaptırımlara karşı ABD'ye uranyum ihracatını yasaklayabileceklerini de söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 23:04 Güncelleme: 14.09.2024 - 23:04
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        'Ukrayna'ya izin verilirse askeri yanıt gelir'
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        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'nın Rus topraklarına Batılı füzelerle saldırmasına izin verilmesi durumunda askeri anlamda yanıt vereceklerini söyledi.

        Ryabkov, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BRICS Medya Zirvesi'nde gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

        Batı'nın Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin vermesi ihtimalini değerlendiren Ryabkov, ilgili kararın bir süre önce alındığını ve bu konudaki sinyallerin Kiev'e iletildiğini ifade etti.

        Ryabkov, "Bu nedenle buna yeterli şekilde tepki vereceğiz. Burada ciddi risk söz konusu. Çünkü Washington ve Londra'da ve diğer yerlerdeki düşmanlar, başlattıkları oyunun tehlike seviyesini hafife alıyorlar. İlk önce bu yönde adım atsınlar da askeri anlamda da kapsamlı yanıt alacaklar." dedi.

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        "ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'daki gerginliği kontrol edilemez seviyeye çıkarmaya çalıştığını" ileri süren Ryabkov, ABD ile büyükelçilikler düzeyinde yürüttükleri temaslarda bundan vazgeçilmesi yönünde sinyaller verdiklerini ancak bu sinyallerin etkili olmadığını kaydetti.

        "ABD'YE URANYUM İHRACATINI YASAKLAYABİLİRİZ"

        ABD'nin Rusya'ya karşı saldırgan siyaset izlediğini söyleyen Ryabkov, ülkesine yönelik uygulanan yaptırımlara karşı ABD'ye uranyum ihracatını yasaklayabileceklerini dile getirdi.

        Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin Rusya ile İran arasında askeri teknik alanındaki işbirliğini engellemeye çalıştığına işaret eden Ryabkov, şu ifadeleri kullandı:

        "Amerika, Rusya ile İran'ın arasını bozmak, başkasının sahasında kendi çıkarları doğrultusunda oynamak istiyor ancak bu konuda başarılı olamayacaklar. ABD, başkalarının işlerine burnunu sokamaz. Onlar (Amerikalılar), kendi sorunlarıyla uğraşmalı. Kuzey Amerika'da, kendi sınırları içinde pek çok sorun var."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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