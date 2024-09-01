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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna, Moskova dahil Rus topraklarına 158 İHA ile saldırı düzenledi | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna, Moskova dahil Rus topraklarına 158 İHA ile saldırı düzenledi

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına 158 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 13:44 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:44
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        "Ukrayna Rusya'ya 158 İHA ile saldırdı"
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

        Rus hava savunma sistemlerince 158 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 2'sinin başkent Moskova, 7'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

        Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'lardan birinin Moskova'daki petrol rafinerisinin teknik binasına düştüğünü ve binada yangın çıktığını aktardı.

        Olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalıştığına işaret eden Sobyanin, İHA saldırısında yaralı ve ölenlerin olmadığına dikkati çekti.

        Sobyanin, "İnsanlara veya tesisin işleyişine yönelik herhangi bir tehdit yok." ifadesini kullandı.

        Bu arada, Moskova'daki havalimanlarında gece saatlerindeki uçuşların ertelendiği açıklandı.

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        #rusya
        #Ukrayna
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