Dünya basınının ilgiyle takip ettiği Rusya Ukrayna krizi ile ilgili gelişmeler kaydedilmeye devam ediyor. Hafta sonu ABD tarafından ortaya atılan iddialarla yeniden gündeme gelen Rusya Ukrayna geriliminin ne zaman, nasıl başladığı ve Rusya Ukrayna krizi sebebi nedir sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son bir haftadır ABD, AB, BM adımlarıyla iyice tırmanan Ukrayna Rusya geriliminin nedenleri araştırılıyor. İşte madde madde dünya basınının en sıcak gündemi Rusya Ukrayna krizi nedenleri