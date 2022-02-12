Türkiye'nin kuzey komşuları Ukrayna ve Rusya'da aylardır devam eden gerilim gündemden düşmüyor. 2021 yılının son aylarında gündeme gelen Rusya - Ukrayna krizi ile ilgili her geçen gün yeni bir gelişme kaydedilirken krizin başlamasına neden olan konular da merak konusu oldu. Vatandaşlar Rusya Ukrayna Krizi nasıl başladı ve nasıl ilerledi, Rusya Ukrayna geriliminin nedenler neler gibi pek çok sorusunun yanıtını araştırıyor.