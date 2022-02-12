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Rusya Ukrayna krizi ne zaman, neden çıktı ve son durum nedir? Ukrayna Rusya gerilimi nedenleri neler?

Rusya ve Ukrayna arasında Kasım ayında baş gösteren siyasi gerilim büyüyerek devam eder, dünya gündeminin en çok araştırılına konularından biri olan Rusya Ukrayna krizi merak ediliyor. ABD'nin adımlarının ardından kamuoyu gündemine oturan Rusya Ukrayna krizinin nasıl başladığı araştırılmaya başladı.

12.02.2022 - 00:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye'nin kuzey komşuları Ukrayna ve Rusya'da aylardır devam eden gerilim gündemden düşmüyor. 2021 yılının son aylarında gündeme gelen Rusya - Ukrayna krizi ile ilgili her geçen gün yeni bir gelişme kaydedilirken krizin başlamasına neden olan konular da merak konusu oldu. Vatandaşlar Rusya Ukrayna Krizi nasıl başladı ve nasıl ilerledi, Rusya Ukrayna geriliminin nedenler neler gibi pek çok sorusunun yanıtını araştırıyor. 

  • MADDE MADDE RUSYA UKRAYNA KRİZİ NEDENLERİ 

    2 Kasım 2021: Rusya Ukrayna krizinde ilk adım Kasım ayında atılmıştı. Politika haberleri yapan Politico isimli uluslararası gazetecilik organizasyonu, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığına dair uydu fotoğrafları yayınladı. 

    18 Kasım 2021: Yayınlanan uydu fotoğraflarının ardından bir adım da Putin'den geldi. Rsuya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genişletilmiş Dışişleri Başkanlığı toplantısında ciddi ve uzun vadeli güvenlik garantileri sağlanması yönünde talimat verdi. 

  • 5 Aralık 2021: Rusya Ukrayna krizi ile ilgili gelişmeleri ABD İstihbaratından yapılan bir duyuru takip etti. ABD İstihbaratı, Rusya'nın 170 bin askerle Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunacağını açıkladı. 

    15 Aralık 2021: Rusya, ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri olarak ifade edilen taleplerini iletti. 

  • 26 Ocak 2022: Rusya'nın taleplerine cevap Ocak ayında geldi. ABD, Rusya'nın taleplerine yazılı olarak cevap verdi. 

    31 Ocak 2022: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO Üyesi olmadığı için ülkeye tam anlamıyla destek sağlanamayacağını belirtti. 

  • 2 Şubat 2022: NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Ukrayna'nın yakın gelecekte ittifaka katılmayacağını açıkladı. 

    4 Şubat 2022: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valery Zalujniy, Rusya'dan Ukrayna'ya askeri bir tehdidin olmadığını dile getirdi. 

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