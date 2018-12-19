ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, yapılan telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palladino açıklamasında, "Bugün Bakan Mike Pompeo, ABD'nin din özgürlüğü ve Ukrayna egemenliğine olan desteğini vurgulamak birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin yeni seçilen başpiskoposu Metropolitan Epifaniy'i aradı. Bakan, tüm Ukraynalıların istedikleri gibi ibadet etme özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

Fener Rum Patrikhanesi, ekim ayında Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırmıştı.

Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebini kabul ettiği için Fener Rum Patrikhanesi'ne sert tepki göstermiş ve Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkilerini kesmişti.