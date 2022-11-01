Rusya tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldı: Diplomasi trafiği sürüyor

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edildi.

Bakan Akar ayrıca dün akşam Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile de telefonda görüşmüştü.

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar, bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara sevk edilerek küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

RUSYA'NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu da Rusya'nın anlaşmayı askıya alması hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Başkonsolosluk tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Dünya gıda piyasalarındaki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik attığı adımlara rağmen, söz konusu "Kolektif Batı", ayrımı gözetmeksizin Rusya'yı küresel gıda güvenliği krizini derinleştirmekle suçlamaya devam ediyor." iddiasında bulundu.

Bugüne kadar Ukrayna limanlarından ihraç edilen gıdaların hacminin 9 milyon tona ulaştığı ifade edilen açıklamada, mevcut bilgilere göre Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna'nın toplam tahıl tedarik hacminin sadece dörtte birinin gelişmekte olan ülkelere gönderildiği belirtildi.

BM Dünya Gıda Programı çerçevesinde en yoksul devletlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Karadeniz limanlarında bulunan Ukrayna tahılının sadece yaklaşık yüzde 2'sinin satın alındığı öne sürüldü.

Yapılan açıklamada, Rusya'ya karşı getirilen kısıtlayıcı tedbirlerin yalnızca doğal gaz dahil olmak üzere enerji kaynaklarının fiyatlarında artışa ve gübre fiyatlarının artışına ve üretimlerinde azalmaya yol açtığı belirtildi.