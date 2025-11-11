Habertürk
        Haberler Dünya Rusya: Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz | Dış Haberler

        Rusya: Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington'da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın bir süre önce Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le uzun bir görüşme yaptığını vurgulayarak, "Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz. İkili ilişkilerimizin bağımsız bir şekilde gelişeceğini umuyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 13:59 Güncelleme: 11.11.2025 - 13:59
        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki yeni yönetimle ilişkileri ABD'deki temaslarından bağımsız bir şekilde geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara dair sorularını yanıtladı.

        Rusya'nın nükleer silah denemelerine başlama süreciyle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda, bu konudaki çalışmalar devam ediyor ve bildireceğimiz yeni bir gelişme yok." dedi.

        Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin "nükleer test" başlatacağına dair sözlerine ilişkin ABD kanadından süreci netleştirecek bir açıklama alamadıklarını da ifade etti.​​​​​​​

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD ziyaretinin ardından, Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin izleyeceği seyre dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Ziyaretin, ilişkilerimizle bağlantılı bir konu olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

        Peskov, Şara'nın bir süre önce Moskova'da Putin'le uzun bir görüşme yaptığına işaret ederek, "Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz. İkili ilişkilerimizin bağımsız bir şekilde gelişeceğini umuyoruz." dedi.

