Rusya, Suriye'de YPG/PKK ile ortak gözlem noktası kuracak!

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ABD’nin binlerce TIR silah vererek desteklediği SDG/YPG’ye açık bir destek de Rusya’dan geliyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Rusya askeri yetkililer ile YPG’li bazı isimlerin dün Kamışlı kentinde bir araya gelerek bölgedeki sözde güvenliğin hareketliliğin sağlanmasına dair ortak iş birliği çerçevesi oluşturdukları ve ilk adım olarak da ortak gözlem noktaları kurulması hususunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Bugün ise ikinci sürpriz bir hamle gerçekleşti. Suriye hükümeti yetkilileri ve Rusya askeri yetkilileri Rusya'nın Ayn İsa'daki yerleşkesinde toplandığı ardından YPG’li 7 üst düzey yetkilili davet ettikleri ve 3 saati aşan bir görüşmenin ardından Türk askeri bölgelerine yakın ve içinde YPG’lilerinde yer alacağı üç stratejik bölgeye ortak gözlem noktanın kurulması konusunda anlaştıkları öğrenildi.

Bölgedeki siyasi kaynaklar, Rusya’nın YPG ve Rejim yetkililerini aynı masa etrafında oturtmaları ve ortak gözlem noktası kurulması hususunda anlaştırmasının dikkat çekici olduğuna vurgu yapıyolar.

Son iki haftadır terör örgütü PKK’nın bölgedeki hareketliliği üzerine ÖSO bağlı silahlı grupların Ayn İsa ve civarına yönelik top atışlarında ciddi bir artış var. Ayrıca zaman zaman çatışma da çıkıyor. Türkiye ise bölgedeki PKK hareketliliğini dikkatle takip ediyordu.

Ayn İsa beldesi Tel Abyad'a bağlı olup Rakka'nın 55 km kuzeyinde, uluslararası M4 kara yolu üzerinde bulunuyor. Bu bölge stratejik olarak önemli bir alan.

Rus komutanlar önümüzdeki hafta içinde ise ikinci bir güvenlik konsepti üzerine hazırladığı taslağı bitirip rejim yetkilileri ve YPG’yi bir daha masaya oturtacağı belirtiliyor.

Bölgedeki siyasi kaynaklar, Rusya’nın rejim ve terör örgütü YPG unsularının bir araya getirerek kurduracağı ortak gözlem noktaları planın ardından Haseke, Kamışlı'da, Ayn İsa'nın kentlerinin emniyetinin sağlanması için Suriye hükümet kurumlarının PKK’nın bölgede kurduğu sözde Özerk Yönetim birimleriyle birlikte kentte konuşlanmasını sağlayacağı belirtiliyor.



Kaynaklar bu tablonun YPG ile Rejimin bölgedeki PKK varlığının meşrulaştırılmasına zemin hazırlayacağını ve şimdiden Rusya’nın rejime PKK denetimindeki bir özerk yapıyı kabullendirme çabası olarak görüldüğü belirtiliyor. Zira ABD’nin verdiği silahlı desteğin yanında Rusya’nın da rejim üzerinde baskı kurarak siyasi desteğe dönüştüğü görülüyor.