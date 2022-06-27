Rusya Savunma Bakanı Şoygu Ukrayna'ya gitti!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Ukrayna'da savaşan Rus askeri birliklerini teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun Ukrayna'da "özel askeri operasyona" katılan askeri birlikleri komuta merkezlerinde denetlediği belirtilerek komutanlardan mevcut durum ve birliklerin ana muharebe alanlardaki eylemleri hakkında rapor aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Şoygu'nun operasyonlara destek organizasyonuna ve Rus askerlerinin geçici dağıtım noktalarında gerekli tüm yaşam koşullarının oluşturulmasına dikkati çektiği ifade edildi.

Şoygu'nun tam olarak nerede teftiş yaptığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Diğer yandan, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlendi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Shevchenkivskyi semtine Rusya tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin, Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmana füze saldırısı düzenlediğini ifade ederek bina enkazından 25 kişinin kurtarıldığını, 4 yaralının hastaneye nakledildiğini aktardı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri Ignat, yapığı açıklamada, füzelerin Rus kuvvetlerince Hazar Denizi'nden fırlatıldığını kaydetti.

Kiev'e doğru 4 ila 6 füzenin atıldığını tahmin ettiklerini belirten Ignat, bunlardan ikisinin Ukrayna hava savunma sistemlerince imha edildiğini söyledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.