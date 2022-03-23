Rus işgalinde son gelişmeler!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerini Mariupol'un batısındaki Manguş yakınlarında bir insani yardım konvoyunu ele geçirmekle suçladı.
Zelenskiy, "Devlet acil servis çalışanları ve otobüs şoförleri esir alındı. İnsanlarımızı özgür kılmak ve yardımların ulaşması için her şeyi yapıyoruz. Yaklaşık 100 bin kişinin Mariupol'e "insanlık dışı koşullarda" kalıyor. Tam bir abluka içinde. Yemeksiz, susuz, ilaçsız, sürekli bombardıman altında." dedi.
Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'in de Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklamayı planladığı Brüksel'deki NATO zirvesine video konferans yoluyla katılacak.
KREMLİN'DEN NÜKLEER TEHDİDİ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.
Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Rus kuvvetlerinin şu anda kuşatma altındaki güney kentinin içinde olduğunu söyledi.
"RUSYA'NIN 3 GÜNLÜK STOKU KALDI"
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın beklemediği bir direnişle karşılaştığını ve 3 gün idare edecek kadar gıda stoku kaldığını söyledi.
HERSON'DA GIDA VE TIBBİ MALZEMELER TÜKENİYOR
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, işgal altındaki Herson kentinin güneyinde yaklaşık 300 bin kişinin gıda ve tıbbi malzemelerinin tükendiğini söyledi.
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın rakamlarına atıfta bulunarak, Rus güçlerinin Rus kontrolündeki Luhansk ve Donetsk bölgelerinden 2 bin 389 çocuğu "kaçırdığını" söyledi. Büyükelçilik, "Bu yardım değil. Bu insan kaçırmadır." açıklamasında bulundu.
AFP'nin bildirdiğine göre, başkent Kiev'de bir bilim enstitüsüne insansız hava araçları tarafından saldırı düzenlendikten sonra en az bir kişi öldü. Ukrayna Ulusal Bilim Akademisi'nin bir parçası olan Kiev'in kuzeybatısındaki Superhard Materials Enstitüsü'nün yedi katlı binasından duman yükselirken kurtarma ekiplerinin olay yerinden bir cansız bedeni çıkardıkları görüldü.
UKRAYNA'DA 10 HASTANE TAMAMEN YIKILDI
Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyashko, Rusya'nın işgalinden bu yana 10 hastanenin tamamen yıkıldığını söyledi. Bakan, çatışmalar nedeniyle diğer hastanelere ilaç ve malzeme stoku sağlanamadığını da sözlerine ekledi.
BM genel sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki "kazanılamaz" savaşını sona erdirme zamanının geldiğini söyledi. Guterres, savaşın "hiçbir yere hızla gitmediğini" söyledi.
Reuters'in bildirdiğine göre, Avrupa Komisyonu bugün Ukrayna'dan kaçan insanların AB'de ev, iş ve eğitim gibi imkanlara nasıl erişeceklerine dair planlar yapacak.
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