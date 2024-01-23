Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarında dört kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

REKLAM advertisement1

Ukraynalı yetkililer, Kiev ve Harkov'un da hedef alındığı Rus füze saldırılarında dört kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu

Ülkenin doğusunda yer alan ikinci büyük kent Harkov'da yerleşim yerlerinin vurulduğu saldırılarda üç kişi öldü, 42 kişi de yaralandı.

Harkov Belediye Başkanı, saldırıda bazı binaların yıkıldığını söyledi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Doğu Dinyeper bölgesindeki sanayi kenti Pavlohrad’da da en az bir kişi öldü.

Kiev’deki saldırılarda ise bir kadın hayatını kaybetti. Ancak yetkililer daha sonra yapılan açıklamada bu ölümün doğrulanmadığını açıkladı.

Yaralıların çoğu Kiev'in merkezi Solomianskyi ve batıdaki Sviatoshynskyi bölgelerinde.

BBC muhabiri Sarah Rainsford, Kiev’e yönelik hava saldırılarının 2,5 saatten fazla sürdüğünü, bunun da 2 Ocak’tan bu yana yaşanan en uzun saldırı olduğunu bildirdi.

Ukrayna ordusu, Rusya’dan gece boyu fırlatılan 41 füzenin 21’inin imha edildiğini açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, şehrin batısındaki bir apartman dairesinde patlamamış bir füze başlığı bulunduğunu ve bina sakinlerinin tahliye edildiğini söyledi.

Ukrayna'nın silah taleplerinin Batılı müttefikleri tarafından karşılanmadığı yönündeki endişelerini yansıtan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Harkov’daki hasarı gösteren bir video paylaştı ve “Harkov. Biz 'kale' değiliz. Silaha ihtiyacımız var” dedi.

Ukrayna birlikleri de geçtiğimiz hafta Rusya'nın enerji altyapısını hedef alan saldırılar düzenledi.

Bu saldırılar arasında Rusya’nın ikinci büyük şehri St. Petersburg’daki bir petrokimya tesisi de yer aldı.

Enerji şirketi Novatek, Ust-Luga Baltık Denizi ihracat kompleksinde çıkan yangının ardından bazı faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.