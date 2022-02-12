Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri gücü ne kadar büyük?
Ukrayna'nın Batı eksenli politikaları ve Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması sonrası büyüyen Ukrayna krizi, başta ABD olmak üzere Batı dünyasını Rusya ile karşı karşıya getirdi. NATO ve AB ülkeleri Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün 'kırmızı çizgileri' olduğunu söylerken, Rusya ise Ukrayna'nın NATO'ya girmesini 'savaş sebebi' olarak tanımlıyor. Batı dünyası Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söylerken, Rusya bunu reddediyor; ancak "Sınırdaki asker yığınağını dağıt" çağrılarını 'içişlerine müdahale' gerekçesiyle kabul etmiyor. Rusya, tank ve topçulardan askeri mühimmat ve hava gücüne kadar tam donanımlı yaklaşık 100 bin askerini Ukrayna sınırına konuşlandırmış durumda.
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri gücü ne kadar büyük?
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HABERTURK.COM
ABD'nin Ukrayna'daki ABD vatandaşlarını derhal ülkeyi terk etmeye çağırması ve Rusya'nın Pekin Olimpiyatları bitmeden Ukrayna'ya saldıracağını öne sürmesi sonrası gerilim yükseldi.
ABD, Avrupa'daki müttefiklerine güven vermek için Polonya, Almanya ve Romanya'ya asker gönderdi. Danimarka'da da ABD askerinin ülkelerine konuşlanması için görüşmeler sürüyor.
Rusya ise Ukrayna sınırına 100 bin asker yığarak Batı dünyasını tedirgin etmiş durumda. Kuzey, güney ve doğudan Ukrayna'nın etrafına yayılan Rus askerlerinin sayısının yaklaşık 100 bin olduğu tahmin ediliyor. Düzenli Rus birliklerine ek olarak, Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaklaşık 15 bin Rus ayrılıkçının bulunduğu tahmin ediliyor.
Ancak CNN'in Ukrayna'dan yapılan bir değerlendirmeden aktardığına göre, bölgede 106 bin kara birliği, 21 bin deniz ve hava kuvvetleri personeli bulunuyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Gelen istihbarat, Ukrayna sınırında 60 Rus savaş grubu olduğu konusunda çok açık" demişti.
UÇAKLAR, S-400'LER, FÜZE VE ROKETATARLAR...
ABD merkezli Maxar Technologies'in paylaştığı görüntülerde füzeler, çoklu roketatarlarla donanmış askeri birlikler ve saldırı uçakları Belarus'un Ukrayna sınırına yakın üç noktada konuşlandı.
Görüntülerde 15 adet Su-25 saldırı uçağı ve S-400 hava savunma sistemi, füzeler ve çok sayıda roketatarın tanımlandığı bildirildi.
İddialara göre Rusya'nın hazırlığı sadece kara ve hava harekatı değil, aynı zamanda deniz harekatı.
Geçtiğimiz ay Rusya 140 gemi ve destek aracı ile 10 bin personelin görev yaptığı birçok tatbikat düzenledi.
Rusya'nın tüm bu askeri yığınağı, soğuk savaştan bu yana Avrupa'daki en büyük ateş gücü konsantrasyonu.
OLASI KAYIPLAR
Yetkililere göre hava şartları, 15 Şubat'tan Mart sonuna kadar Rusya'nın daha da fazla askeri yığınak yapmasının önünü açacak. Bu tarihten sonra başlayacak olası bir işgalin, 50 bin kadar sivilin ölümüne yol açabileceği uyarısı da yapılıyor.
ABD'li yetkililer tarafından Rusya'nın işgale girişmesi halinde Ukrayna'da 25-50 bin sivilin öleceği, Ukrayna ordusundan 25 bine yakın askerin Rus ordusundan ise 10 bin askerin ölebileceği tahmini yapıldı.
DÜNYADAN TEPKİLER
ABD başta olmak üzere NATO ve Avrupa Birliği, olası bir Rusya saldırısında Rusya'ya genel ve bireysel sert yaptırımları uygulayacaklarını açıkladı. Birçok Batılı lider Ukrayna'yı ziyaret ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Dışişleri Bakanı Moskova'ya da gitti. Ancak şimdiye kadar diplomatik bir sonuç alınamadı.
Almanya ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verse de askeri yardım yapmadı. Ukrayna’ya silah sevkiyatını reddeden Berlin üzerindeki baskı artarken muhalefetin yanı sıra, ABD’den de federal hükümetin tutumunu gözden geçirmesi çağrısı yapıldı. Almanya Ukrayna'ya şimdiye kadar sadece 5 bin miğfer sözü verdi.
ABD de Ukrayna'daki olası bir savaşa ABD askerlerinin dahil olmayacağını söyledi. Ukrayna ise bir savaş çıkması durumunda bu savaşın tüm Avrupa'ya yayılacağını öne sürüyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri gücü ne kadar büyük?/rusya-nin-ukrayna-sinirindaki-askeri-gucu-ne-kadar-buyuk-3342722
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