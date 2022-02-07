Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak!

Reuters

ABD'de özel bir şirket, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Rusya'nın Belarus'un Ukrayna sınırına yaptığı askeri sığınak, NATO tarafından Soğuk Savaş'tan bu yana yapılan en büyük konuşlandırma olarak nitelendiriliyor.

Rusya ve Belarus 10-20 Şubat tarihleri arasında ortak tatbikat yapacaklarını duyurmuştu.

ABD merkezli Maxar Technologies'in paylaştığı görüntülerde füzeler, çoklu roketatarlarla donanmış askeri birlikler ve saldırı uçakları Belarus'un Ukrayna sınırına yakın üç noktada konuşlandı.

Görüntülerde 15 adet Su-25 saldırı uçağı ve S-400 hava savunma sistemi, İskender füzeleri ve çok sayıda roketatarın tanımlandığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.