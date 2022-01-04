Rusya'nın en büyük özel petrol rafinerisinde yangın

Rusya'nın Tümen kentindeki Antipinsky Petrol Rafinerisi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın alarmı verilmesiyle rafineride bulunan yaklaşık 200 kişi, görevliler tarafından tahliye edildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 86 personel ve 30'a yakın yangın söndürme aracı, rafineriye yönlendirildi. Ayrıca muhtemel bir facia ihtimaline karşı çok sayıda ambulans ekibi de tesise gönderildi. TSİ 07:42'de başlayan yangın, ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu söndürüldü.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Tümen valisi, tesislerde çıkan yangında hiç kimsenin yaralanmadığını, ayrıca tesis çevresindeki halkın da bölgeden uzaklaştırıldığını söyleyerek, rafinerideki tankerin boş olması nedeniyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtti.
Yangını görüntülemek için rafineriye giden gazetecilere görevliler tarafından müdahale edildi ve bazı gazetecilerin kameraları alındı.
Rusya'nın en büyük özel kuruluşu olarak faaliyet gösteren Antipinsky Petrol Rafinerisi yıllık 7 buçuk milyon ton petrol üretimi yapabilme hacmine sahipken, petrol boru hatlarına yıllık 2.3 milyon ton petrol pompalıyor. Antipinsky Petrol Rafinerisi 2016’da Forbes tarafından, Rusya'daki en güçlü 200 şirket arasında 43. sırada gösterilmişti. Rafinerinin bağlı olduğu Novy Stream isimli şirket hakkında Rus mahkemesinin iflas kararı vermesi sonrası rafineri, Rus Sberbank'ın eline geçmiş ve daha sonra açılan ihale ile Rusinvest isimli şirket tarafından satın alınmıştı.
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