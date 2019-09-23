23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF),devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015'te üyeliğini askıya aldığı Rusya Atletizm Federasyonunun (RUSAF) cezasının süreceğini açıkladı.
IAAF'den yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen konsey toplantısında, Rusya'nın üyeliğe yeniden kabulü için gerekli şartları karşılayıp karşılamadığını takip eden çalışma grubunun raporu okundu.
Çalışma grubunun başındaki Rune Andersen, Atletizmde Dürüstlük Biriminin (AIU),Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın veri tabanındaki kayıtları denetlemeye devam ettiğini ve henüz orijinalliğini onaylamadığı bilgisini verdi.
Bazı cezalı antrenörlerin hala sporcu çalıştırdığının tespit edildiğini de aktaran Andersen, RUSAF'ın cezasının devam edeceğini belirtti. IAAF böylece RUSAF'ın başvurusunu 12. kez reddetti.
Rus atletler, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Avrupa Salon Şampiyonası, 2017 Dünya Şampiyonası, 2018 Avrupa Şampiyonası, 2019 Avrupa Salon Şampiyonası'nda olduğu gibi 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Doha'da düzenlenecek 2019 Dünya Şampiyonası'nda da ülkelerini temsil edemeyecek. IAAF Doping İnceleme Kurulunun onay verdiği atletler ise organizasyonlarda "tarafsız sporcu" olarak yer alabilecek.
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından sistematik doping iddiasını soruşturmak için görevlendirilen bağımsız komisyonun, "Rusya'nın devlet desteğiyle dopingi desteklediği" sonucuna vardığı ilk raporunun açıklanması sonrası IAAF, 2015'in kasım ayında RUSAF'ın üyeliğini askıya almış ve Rus atletleri geçici olarak uluslararası müsabakalardan men etmişti.
WADA da Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın akreditasyonunu askıya almış, Rusya Dopingle Mücadele Ajansının (RUSADA) da faaliyetlerini sürdürmesinin uygun olmayacağını açıklamıştı.
Yaşananların ardından Rus sporcular, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na tarafsız sporcu unvanıyla katılabilmişti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC),Rusya'nın askıya alınan üyeliğini 2018'in şubat ayında yeniden başlatmıştı. WADA da RUSADA'nın cezasını 2018'in eylül ayında kaldırmıştı.
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