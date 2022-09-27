"Rusya'nın Batı'ya nükleer uyarısı blöf değil"

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Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Moskova'nın savunma hakkına sahip olduğunu ve nükleer silah kullanma konusunda "kesinlikle bir blöf olmadığını" söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna'nın doğusunda gerçekleşen referandumlar konusunda Rusya'ya danışmadan harekete geçilirse Moskova'nın buna yanıt verme hakkı olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Eylül'de kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurmuştu. Açıklamasında Batı'ya tepki gösteren Putin, Batı'nın Rusya'ya nükleer şantaj yaptığını dile getirmişti. Putin, "Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" bu bir blöf değil" ifadelerini kullanmıştı.

AYRILIKÇI BÖLGELERDEN REFERANDUM KARARI Donetsk'te Rus destekli ayrılıkçı liderler Rusya'ya katılmayla ilgili referandum yapacaklarını duyurmuştu. Rus kontrolündeki Herson bölgesindeki yetkililer de Rusya'ya katılmak için referandum talep edeceklerini duyurdu. Donetsk, Luhansk ve Herson'da 23 Eylül'de başlayan referandum bugün sonlanacak. Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.