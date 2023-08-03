Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Rusya Maliye Bakanlığı iç piyasada döviz alımına tekrar başlayacak - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya Maliye Bakanlığı iç piyasada döviz alımına tekrar başlayacak

        Rusya Maliye Bakanlığı, Ocak 2022'den bu yana ilk defa iç piyasada döviz alımına tekrar başlayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan döviz kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, petrol ve doğal gazdan elde edilen ilave bütçe gelirlerinin ağustosta 73,2 milyar ruble seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

        Bakanlığın, 7 Ağustos ila 6 Eylül tarihleri arasında iç piyasada döviz alımına tekrar başlama kararı aldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu alımlar için 40,5 milyar ruble ayrıldığı belirtildi.

        Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe kuralları çerçevesinde iç piyasada döviz alımını en son Ocak 2022’de gerçekleştirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        YAŞ başladı
        YAŞ başladı
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Habertürk Anasayfa