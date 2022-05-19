13. Kazan Zirvesi başladı

Bu yıl 13.sü düzenlenen zirve, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.
Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, "Rusya Helal Expo 2022" sergisi açılışıyla başlayan etkinlikteki konuşmasında, zirvenin "Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu" faaliyetleri kapsamında düzenlendiğini söyledi.
Zirvenin, Rusya bölgeleri ile İİT ülkeleri arasındaki ekonomik etkileşimin sağlandığı Tataristan'daki ana ve tek platform olduğunu ifade eden Minnihanov, Tataristan'ın ekonomik kabiliyetlerini ve yatırım potansiyelini ortaya koyan zirvenin yeni bağlantılar kurmak için başarılı bir iş platformu olduğunu aktardı.
Zirve, uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanlarını bir araya getiriyor.
"Paylaşım ekonomisi ve helal anlayışının ortak kazanımları"nın ana tema olarak belirlendiği zirvede, İslami finans ve ortak bankacılık, gençlik diplomasisi, ihracatın geliştirilmesi, girişimcilik ve yatırım konuları ele alınacak.
Yıllık ortalama 50 bin civarındaki Müslüman turist sayısı ile, helal standartlarına göre seyahat eden turistler için popüler destinasyonlar arasında yer alan ve 2021 yılının ilk yarısında helal gıda satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 artan Tataristan'daki helal endüstrisi de zirvede ele alınacak önemli konu başlıkları arasında yer alacak.
Zirvede, "Rusya Helal Expo 2022" sergisi ve "Makine Yapımı Kümelenmesi Forumu"nun yanı sıra Dünya Helal Günü, İdil Ön Bulgarlarının İslam'ı kabul edişinin 1100. yılı kapsamında etkinlikler de düzenlenecek.
"İİT Ülkeleri Genç Girişimciler Forumu" ile "İİT Ülkeleri Genç Diplomatlar Forumu", finans sektöründeki sorunların tartışılacağı "SberTalk" etkinliği ve muhafazakar giyime yönelik "Modest Fashion Day" defilesi de zirve çerçevesindeki etkinlikler arasında yer alıyor.
EN ÇOK İTHALAT YAPTIĞI ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE İLK 5'TE
2021 yılında Tataristan’ın en çok ithalat yaptığı beş ülkenin Almanya, Çin, ABD, Türkiye ve İtalya olarak sıralandığı ve Türkiye’nin ihracatının 341,4 milyon dolar seviyesinde görülüyor.
2021 yılı sonu itibariyle Türkiye Tataristan’a en çok ihracat yapan 4. ülke durumundayken, Tataristan’dan ithalatta ise 11. sırada yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!