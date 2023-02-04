Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Rusya Savunma Bakanlığı 63 askerin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan geri döndüğünü açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Rusya tarafıyla yapılan esir takası sonucu 116 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını belirtti.

Giriş: 04.02.2023 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası
AA

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan apılan açıklamada, zor bir müzakere sonucunda, esir alınmış Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı 63 askerin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan geri döndüğü belirtildi.

Söz konusu askerlerin hepsinin halihazırda Rusyada olduğu kaydedilen açıklamada, askerlere psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra yakınlarıyla temasa geçme imkanı sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Serbest bırakılan Rus askeri grubu hassas kategorideki kişilerden meydana geliyor. Değişim Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin arabuluculuk çabaları sayesinde mümkün oldu." ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Rusya tarafıyla yapılan esir takası sonucu 116 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını belirtti.

Yermak, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya tarafıyla bir esir değişiminin daha gerçekleştirildiğini bildirdi.

Esir takası kapsamında 2 subay, 114 er ve çavuş olmak üzere 116 askerin serbest bırakıldığını aktaran Yermak, "Çalışmaya devam ediyoruz. Herkesi geri getireceğiz." ifadesini kullandı.

Yermak, esir takasında, iki yabancı gönüllü Christopher Matthew Perry ile Andrew Tobias Matthew ve bir gönüllü savaşçının cesetlerinin Ukrayna tarafına iade edildiği bilgisini de paylaştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
G7 ve Avustralya'dan 'tavan fiyat' açıklaması
G7 ve Avustralya'dan 'tavan fiyat' açıklaması
"Hiçbir saldırgan eylemi karşılıksız bırakmayacağız"
"Rusya potansiyelini sonuna kadar kullanacak"
Ukrayna'dan Batı'ya 'Rusya topraklarına saldırmama' garantisi
Ukrayna'dan Batı'ya 'Rusya topraklarına saldırmama' garantisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.