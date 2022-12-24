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Haberler Dünya Rusya, Herson kentini vurdu: 8 ölü, 58 yaralı

Rusya, Herson kentini vurdu: 7 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Rus güçlerinin bugün Herson kentine düzenlediği saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 58'inin yaralandığını duyurdu.

Giriş: 24.12.2022 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya, Herson kentini vurdu: 8 ölü, 58 yaralı
Rusya, Herson'u vurdu: 8 ölü, 58 yaralı
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AA

Timoşçenko Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Herson'un merkezine düzenlediği saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 18'i ağır olmak üzere 58 sivilin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamayla Rus güçlerinin Herson'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Rus ordusunu Ukrayna'da sivilleri hedef almakla suçlayan Zelenskiy, "Herson, cumartesi sabah, Noel arifesinde, şehrin orta kesiminde. Bunlar askeri tesisler değil. Bu, kurallara göre bir savaş değil, bu bir terördür, korkutmak ve zevk için öldürmektir." ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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