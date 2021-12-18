Rusya Belarus'a bombardıman uçağı gönderdi

Polonya ve Belarus arasında yaşanan göçmen krizi sürüyor.

Belarus'a karşı Avrupa'nın tepkisi artarken, Rusya'dan tepkileri artıracak bir açıklama geldi. Belarus, Rusya'nın sınıra destek kuvvet ve iki bombardıman uçağı gönderdiğini açıkladı.

Bombardıman uçaklarına Belarus'a ait Su-30 savaş uçakları eşlik etti.

Öte yandan bazı Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için müttefiki Belarus topraklarını kullanabileceği endişesini dile getiriyor.