Gine'deki darbe: Rusya'dan çağrı

Reuters

Rusya Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, ‘‘Moskova, herhangi bir anayasaya aykırı yönetim değişikliği girişimine karşı çıkıyor." ifadeleri kullanıldı. Gine'deki durumun bir an önce anayasal normlara döndürülmesini gerekli görüyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Reuters, Moskova'nın Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri ile Sovyet döneminde ticaret ve ekonomik iş birliğine dayanan ve şu anda esas olarak metal işine odaklanan uzun bir ilişkisi olduğunu yazdı.

Aktarılan haberde, Rusya ve Gine’nin ticaret ve ekonomik alandaki iş birliğine ilişkin bağlantısı ön plana çıkarıldı, ülkede darbe girişiminin ekonomik alandaki iş birliğe etkisine dikkat çekildi.

Öte yandan, Gine’deki darbe girişimiyle birlikte boksit cevheri fiyatlarının Çin’de 18 aylık dönemeçte en yüksek seviyeyi gördüğü vurgulandı.

Dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden olan Rus merkezli şirket Rusal (RUAL.MM), Gine'de üç boksit madeni ve bir alümina rafinerisi işletiyor. Gine'deki boksit madenleri, Rusal şirketinin toplam boksit kapasitesinin yüzde 42'sini oluşturuyor.

Rusal, Reuters'ın yorum talebine yanıt vermezken Rusya merkezli altın madencilik şirketi Nordgold, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Nordgold, Gine'deki mevcut siyasi durumdan etkilenmemeye devam ediyor ve maden sahamız normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Durumu yakından izliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nordgold şirketi, 2020 yılında toplam üretiminin yüzde 17'sini oluşturan Gine'deki Lefa Altın Madeni’ni işletiyor. Şirketin Rus milyarder Aleksey Mordaşov'a ait olduğu biliniyor.