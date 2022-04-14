Rusya duyurdu: Moskova kruvazörü battı!

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Rusya Savunma Bakanlığı, "Moskova" kruvazörünün battığını duyurdu. Açıklamada geminin limana çekilirken kötü hava koşulları nedeniyle battığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mühimmat patlamasının yaşandığı bildirilen Moskova kruvazörünün varış limanına çekildiği sırasında battığı aktarılarak, “Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle gemi dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı. Daha önce bildirildiği gibi, kruvazörün mürettebatı bölgedeki Karadeniz filosu gemilerine tahliye edildi” denildi.

RUS SAVAŞ GEMİSİNİN VURULMASI

Ukrayna makamları, dün Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazörü vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün mürettebatında tahminen 510 kişi olduğu kaydedilmişti.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

Litvanya hükümeti ise, Ukrayna'nın dün Karadeniz'de vurduğunu açıkladığı Rusya'ya ait 'Moskova' adlı kruvazörden 54 kişinin Türk gemisi tarafından tahliye edildiğini öne sürmüştü.