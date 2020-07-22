DHA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, paylaşımının altında kendisini dağ lalesine benzeten Türk takipçisinin yorumuna cevap verdi. Zaharova'nın takipçisine dağ lalesinin nasıl bir şey olduğunu sorduğu yazışmalar sosyal medyada ilgi gördü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın sosyal medya hesabında, "Ortancalar arasında bir gül. Ne güzel bir arkadaşlık. Peki sizde ne var ne yok?" notuyla paylaştığı gül fotoğrafının altına Fatih Uçar isimli Türk takipçisi, "Sen dağ lalesi gibi güzelsin" yorumunu yaptı. Zaharova ise takipçisinin yorumuna önce İngilizce, ardından da Rusça olarak; "Nasıl bir şey dağ lalesi, neye benziyor ?" yanıtını verdi.



Uçar'da Zaharova'nın sorusunu dağ lalesi fotoğrafını alıntılayarak cevapladı. İkilinin yazışmaları kısa sürede sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.