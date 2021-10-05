Putin'den 'Babalar Günü' kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da her ekim ayının üçüncü haftasının pazar gününü 'Babalar Günü' ilan etti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı yeni kararname ile Babalar Günü'nün kutlanacağı duyurdu.

Kararname metninde, "Aile kurumunun güçlendirilmesi ve çocukları yetiştirmede babalığın öneminin arttırılması amacıyla Babalar Günü'nün ilan edilmesini ve ekim ayının üçüncü haftasının pazar gününde kutlanmasını kararlaştırdım" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan dünyada Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.