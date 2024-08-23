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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini görüştü | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri hakkında görüşme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:21
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        Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri görüştü
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        Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Paşinyan ile telefon görüşmesinde, Bakü'ye resmi ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeye de dikkati çekerek, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

        Görüşmede, Rusya'nın, bir barış anlaşmasının geliştirilmesi, sınırların belirlenmesi ve çizilme sürecinin desteklenmesi, ulaşım ve lojistik bağlantılarındaki engellerin kaldırılması konularında Ermenistan ve Azerbaycan'a yardım sağlamaya devam etmeye hazır olduğu vurgulandı.

        Putin ve Paşinyan, özellikle iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik etkileşimin olumlu dinamiklerine de dikkat çekti.

        Liderlerin görüşmesinde, temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

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