Putin'in sağlık durumu nasıl? Kremlin'den açıklama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin çıkan haberlerin ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Putin'in sağlık durumuna ilişkin çıkan raporları reddederek, "Gayet sağlıklı, her şey yolunda." dedi.

ABD'li, İngiliz ve Ukraynalı uzmanlar son aylarda Putin'in sağlık durumuna ilişkin sahte bilgiler paylaşıyor, bunlar yalandan başka bir şey değil." diye ekledi.

Putin, çarşamba günü kameraların önünde öksürmesinin ardından Rus liderin sağlık durumuna ilişkin iddialar yeniden gündeme gelmişti. Interfax, Putin'in İran ziyaretinde sırasında hafif bir soğuk algınlığına yakalandığını aktarmıştı.

Interfax haberinde Putin'in "Tahran'da hava çok sıcaktı, klima sistemi çok güçlüydü. Özür dilerim." dediği kaydedildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.