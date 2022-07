CIA'den Putin'in sağlık durumu hakkında açıklama

HABERTURK.COM

CIA Direktörü Burns, Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı açıklamada Rus liderin sanılanın aksine sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını düşündüklerini söyledi.

Putin'in İran ziyaretinden 1 gün sonra konuşan Burns, "Putin'in sağlık durumu ile ilgili çok fazla iddia ortalıkta dolanıyor. Gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla, kendisi fazlasıyla sağlıklı" dedi.

CIA Direktörü, Putin'in sağlık durumunun yanı sıra Rus liderin kontrolcü olduğunu da belirterek "Rusya'nın lideri olarak ülkeyi en büyük güç haline getirmenin kaderi olduğuna kendisini inandırmış. Bunu yapmanın yolunun da Ukrayna'yı kontrol etmeden olamayacağına inanıyor" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN SAĞLIK DURUMUNA YÖNELİK İDDİALAR

BBC Radio 4'un 'The World at One' programına konuk olan Eski İngiltere istihbaratı çalışanı Christopher Steele, Putin'in sağlık durumunun "3 ila 6 ay içerisinde görevini sürdürmesine izin veremeyecek kadar kötüleşebileceğini ve görevini bırakacağını" öne sürmüştü.

Diğer yandan, İngiliz basınında yer alan haberlerde, Putin'in son zamanlarda yüz ve boyun çevresinde gözle görülür bir şişkinlik olduğu belirtilmişti. Telegraph, bunun "steroid tedavisinden" kaynaklanabileceğini iddia etmişti.

Putin'e yönelik Parkinson ve kanser iddiaları da sürekli olarak ortaya atılmış ancak Kremlin bu iddiaları ısrarla reddetmişti.

* Haberin görseli Kremlin'in resmi sitesi ve Associated Press'ten servis edilmiştir.