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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

        Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 21.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:48
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        Putin Aliyev ile telefonda görüştü
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        Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

        İki lider Karabağ'da ilan edilen ateşkesin ardından telefonda görüştü. Kremlin tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Aliyev'in Karabağ'da hayatını kaybeden Rus Barış Güçlerinin ölümünden dolayı özür dilediği belirtildi.

        Kremlin, "Putin, Karabağ Ermenilerinin güvenliği ve haklarını korumanın önemini vurguladı." açıklamasında bulundu.

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