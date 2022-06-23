Rusya'dan "Türkiye'ye seyahat edin" önerisi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Yuri Pilipson, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarına "düşman ülkeler" yerine Türkiye'ye seyahat etme çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Avrupa ülkelerinin düşmanca tavırlarının altını çizen Pilipson, "Söz konusu bölgede yer almayan, Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek gibi ülkelere gidin. Bunda herhangi bir sakınca görmüyoruz. Bu ülkeler duruma belli bir sağduyuyla yaklaşmıştır." dedi

Pilipson, birçok ülkenin açıkça Rus düşmanlığına varan bir politika izlediği durumda, Rusların hak ve çıkarlarını korumaya yönelik diplomatik çabaların artan önemine işaret etti.

Pilipson, "Dış baskılara rağmen Türk mevkidaşlarımız duruşunu korudu ve ulusal çıkarları doğrultusunda Rusya ile işbirliğine devam ediyor. Bu, ikili ilişkilerin en önemli alanlarından biri olmaya devam ettiği turizm sektörünü de ilgilendiriyor. Ankara'nın Rus turistler için şartlar yaratma vaadinden büyük ölçüde memnunuz ve durumu yakından takip ediyoruz." dedi.