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Haberler Dünya Rusya'dan tahıl anlaşması açıklaması

Rusya: Tahıl anlaşmasının uzatılması için olasılık görmüyoruz, temas sürüyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için olasılık görmediklerini söylerken uluslararası kurum ve kuruluşlarla da görüşme halinde olduklarını kaydetti.

Giriş: 05.06.2023 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'dan tahıl anlaşması açıklaması
AA

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için olasılık görmediklerini söylerken uluslararası kurum ve kuruluşlarla da görüşme halinde olduklarını kaydetti.

Verşinin, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılan ve son olarak 18 Temmuz’a uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmanın uzatılmasına yönelik olasılık görüp görmediklerine yönelik bir soruyu yanıtlayan Verşinin, “Biz olasılık görmüyoruz. Ancak elbette anlaşmanın her iki parçasına yönelik BM yetkilileri ile istişareleri sürdürüyoruz.” dedi.

Amonyak ihracatının da anlaşma kapsamında olduğuna işaret eden Verşinin, “Amonyak ihracatının, İstanbul’da imzalanan anlaşmalara dahil olduğunu birçok defa söyledik. Bu da amonyakın bir ticari anlaşma kapsamında ihraç edilebileceği anlamına geliyor. Kiev yönetiminin bu konuyu başka koşullara veya gereksinimlere bağlamaya çalışması çok kötü ve durumu kilitliyor.” yorumunu yaptı.

* Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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