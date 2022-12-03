"Avrupa için korkunç sonuçları olacak"

Abramov, "Böyle bir kararın sonuçları açık: talep patlamasına, tedarik zincirlerinin aksamasına ve dünya çapında akaryakıt fiyatlarının krizine yol açacak." dedi. Abramov bunun Avrupa için korkunç sonuçları olacağını da sözlerine ekledi.

"TİCARET ROTALARINDA KAYMALARA SEBEP OLACAK"

Görsel: Associated Press

Yaptırımların Rus petrol ticaretine etkisine de dikkati çeken Energy Intelligence Group Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, "Rusya AB üyesi olmayan alıcılara artık daha fazla petrol satmakta zorlanacak. Bu, günlük yaklaşık 7,5 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü ihracatının bir kısmının 2023'te tehlikeye girebileceği anlamına geliyor. Energy Intelligence, AB ham petrol yasağının 5 Aralık'ta yürürlüğe girmesinden sonra, günlük 1,1 milyon varil Rus petrolünün küresel olarak alıcı bulamayacağını tahmin ediyor. Piyasa tahminleri de bu yönde." bilgisini paylaştı.

Mathonniere, şimdiye kadar yalnızca Çin, Hindistan ve Türkiye’nin indirimli Rus ham petrolü alımlarını büyük ölçüde artırdığını ve böylece Rusya'nın en büyük alıcıları haline geldiğini söyledi.

AB yaptırımlarının Rus ham petrol ticaret rotalarında kaymalara sebep olacağının da altını çizen Mathonniere, Türkiye, Hindistan ve Çin gibi alternatif alıcıların daha ne kadar Rus ham petrolü alabileceği konusunun belirsizliğini koruduğunu ifade etti.