Rusya'da yaşayan ve 15 yaşında migren tanısı koyulan Gülnaze Kobilzhonova (29), yıllarca ilaçlarla tedavi gördü. Şiddetli baş ağrısı atakları geçiren, eğitim hayatına da devam edemeyen Kobilzhonova migren ameliyatı için yaptığı araştırmalar sonucu Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne geldi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu'nun yaptığı ameliyatla sağlığına kavuşan Kobilzhonova, yaşadıklarını anlattı.

'FELÇLİ OLDUĞUM GÜNLERİM OLDU'

Yaşadığı hastalık yüzünden eğitim hayatına devam edemediğini belirten Kobilzhonova, "15 yaşında tanı konuldu. İlk zamanlarda çok fazla etkilemiyordu ama yaşım ilerledikçe hayatımı olumsuz etkilemeye başladı. Eğitim hayatımda çok zorluk yaşadım. İstediğim performansta eğitim göremedim. Yataktan kalkamadığım ve hatta felçli olduğum günlerim oldu. Doktorlar tarafından sürekli ilaçlar verildi. İlaçların dozu gün geçtikçe arttırılıyordu. Ama vücudum belli bir zaman sonra ilaçlara tolerans gösterdi. İlaçlar etki etmemeye başladı. Dayanılmaz bir haldeydim" dedi.

'AĞRILARIM TAMAMEN BİTTİ SAYILIR'

Ameliyatın her ülkede yapılmadığını söyleyen Kobilzhonova, "Araştırmaya başladım. Migren hastalığının ameliyatı olduğunu öğrendim. Ameliyatla ağrıların hafiflediğini ve hatta yüzde yüz oranında hastalıktan kurtulma olasılığı olduğunu öğrendim ama ameliyat Rusya'da yapılmıyordu. Türkiye, Amerika ve Avrupa'da yapılıyordu. Ben uzman doktorları araştırmaya başladım ve Muhammet Uraloğlu'nu buldum. Trabzon'da ameliyat oldum. Şimdi ara sıra kontrollerime geliyorum. Yaklaşık 1,5 ay önce ameliyatı oldum. Ağrılarım tamamen bitti sayılır. Eskiden kullandığım bir avuç dolusu hapları da kullanmıyorum. Çalışma hayatıma geri döndüm. Ameliyattan sonra durumumu arkadaşlarıma anlattım. Rusya'da tedaviye gittiğim doktorumla görüştüm. Bu hastalıktan kurtulmanın yolunun olduğunu anlattım. Birkaç evrak gönderdim kendisine. Bu şikayetlerle hastaları gelirse ameliyat yapılabildiğini de anlatsın ve hatta hastalarını Türkiye'ye yönlendirsin istedim" diye konuştu.