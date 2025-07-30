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        Haberler Dünya Rusya'dan Donald Trump'ın açıklamasına yanıt | Dış Haberler

        Rusya'dan Donald Trump'ın açıklamasına yanıt

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya anlaşma için 10 gün süre verdiğine dair sözlerine yanıt verdi. Zaharova "Hiçbir tehdit, ilişkilerin normalleşme sürecini olumlu etkileyemez." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:20
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        Rusya'dan Trump'a yanıt
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da ateşkes için Rusya’ya verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağı yönündeki açıklamasını tehdit olarak nitelendirerek, "Hiçbir tehdit, ilişkilerin normalleşme sürecini olumlu etkileyemez." dedi.

        Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

        Trump'ın Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği "50 günlük" süreyi "10 ya da 12 güne" kısaltacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Hiçbir tehdit ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini olumlu etkileyemez. Bu doğanın kanunudur. Ülkeler arası ilişkilerin iyileşmesi söz konusu ise tehditlerin körelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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        Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırımın uygulandığını hatırlatan Zaharova, bunların üstesinden geldiklerini belirterek, "Bundan dolayı küresel ekonomiye darbe vurulduğundan hiç şüphe yok. Bu yaptırımların dünyadaki durumu baltaladığı aşikar. Bunun bazılar için açık olması, diğerleri için de anlaşılmaz olması tuhaf." dedi.

        Zaharova, Trump'ın "İran'ı nükleer programını yeniden başlatması durumunda yok etmekle" tehdit etmesine dair ise "İran'a yönelik saldırı düzenleme yönündeki çağrıları kınadıklarını" belirtti.

        "NATO, Güney Kafkasya'daki varlığını güçlendirmeye çalışıyor"

        Sözcü Zaharova, NATO'nun Güney Kafkasya bölgesine yönelik eylemlerine dikkati çekerek, "NATO, Güney Kafkasya'daki varlığını yıllardır güçlendirmeye çalışıyor. NATO, bölgedeki ülkelerin potansiyelini ve kaynaklarını Batı'nın çıkarları doğrultusunda jeopolitik açıdan Rusya'ya karşı kullanmayı hedefliyor." dedi.

        Azerbaycan, Ermenistan ve bölgedeki diğer tüm ülkelerin bunun farkında olduğunu umduğunu belirten Zaharova, "NATO’nun bulunduğu yerde barış ve istikrarın olmadığını" vurguladı.

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