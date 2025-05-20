Rusya'dan Apple'a LGBT cezası

Rusya'da Apple'a LGBT propagandası gerekçesiyle para cezası
Rusya'da, Apple'a LGBT propagandası yaptığı gerekçesiyle 7,5 milyon ruble (yaklaşık 94 bin dolar) para cezası verildi
Giriş: 20.05.2025 - 07:23 Güncelleme: 20.05.2025 - 07:23
Apple aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
Apple'ın LGBT propagandası yaptığına karar veren mahkeme, Apple'ın 7,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Rusya'da, LGBT hareketi geçen yıl terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil edilmişti.
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