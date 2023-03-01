AA

Rusya'da, Wikipedia'nın Rus ordusu hakkındaki bilgileri ve Ukrayna'daki çatışmalara dair sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Wikimedia Foundation'a 2 milyon ruble (yaklaşık 26 bin dolar) ceza verildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) Wikimedia Foundation'a yönelik uyarısı üzerine açılan dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı bazı birlikler hakkında ülkenin savunma kapasitesini zayıflatacak bilgiler ile Ukrayna'da Harkiv, Mariupol ve Lisiçansk kentlerindeki çatışmalara ilişkin sahte bilgilerin silinmediği gerekçesiyle Wikimedia Foundation'a 2 milyon ruble para cezası verdi.

Wikipedia, söz konusu bilgilerin açık kaynaklar ve uluslararası örgütlerden alındığını savunuyor.

Wikipedia, 2022'de de benzer gerekçelerden 2 defa para cezasına çarptırılmıştı. Wikipedia'ya toplam 7 milyon ruble (yaklaşık 93 bin dolar) ceza verilmişti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO