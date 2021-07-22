Rusya'da rüşvet operasyonu: Şaşkınlık yaratan manzara!

İHA / HABERTURK.COM

Rusya'da düzenlenen bir rüşvet operasyonunda polis ekiplerinin karşılaştıkları manzara, görenleri hayrete düşürdü.

Rusya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen bir rüşvet operasyonunda, Rusya İçişleri Bakanlığına bağlı Stavropol Trafik Şubesi Müdürü Aleksey Safanov ve emri altında çalışan 35’ten fazla trafik polisini gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Safanov’un evinde yapılan aramalarda ise ortaya çıkanlar dudak uçuklattı.

Sahip olduğu Lüks araçların yanı sıra, Safanov’un kendine inşa ettiği evde yer alan tuvaletlerin bile altın kaplama olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca operasyonda Safanov’un, rütbesini ve yetkisini aşan olaylara karıştığı, mafya organizasyonlarıyla bağlantısı olduğu ve yaptığı işler karşılığında para aldığı belirlendi.

Safonov ve beraberindeki altı kişinin birkaç yıl boyunca 19 milyon ruble (255 bin dolar) rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındığını, suçlu bulunursa Safonov'un 8 ila 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağını ifade etti.