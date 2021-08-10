Rusya'da oksijen borusu patladı: 11 can kaybı!

Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede, yer altından geçen oksijen borusu patladı.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.

71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde, solunum cihazına bağlı 11 Covid-19 hastası oksijen yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.

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