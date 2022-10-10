Asansörde sıkışmaktan son anda kurtuldu

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Rusya'nın Krasnodar kentinde bir kişi telefonuna bakarak asansöre binmeye çalıştı.

Kamera görüntülerinde bina sakininin, bineceği sırada asansörün bir anda hareket ettiği, son anda kendisini kata atarak, kabin ve duvar arasına sıkışmaktan kurtulduğu görüldü.

Bina sakinleri, Rus sitesi 93.ru'ya yaptığı açıklamada binanın haftalardır sallandığını ve arızalı olduğunu belirtti.

Asansörde sıkışmaktan son anda kurtulan kişinin ise durumunun iyi olduğu ifade edildi.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.