Rus basınının yerel yetkililere dayandırarak verdiği haberlere göre, Yekaterinburg'da söz konusu tarihten bu yana 24 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldü.

AA'nın haberine göre, Yekaterinburg Mahkemesi olayla ilgili 2 kişi hakkında tutuklama kararı vermişti.