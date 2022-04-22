Rusya bir komutanını daha kaybetti

Rusya bir komutanını daha kaybetti

HABERTURK.COM

Rusya, Ukrayna savaşında ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Rus basınında çıkan haberlere göre 41 yaşındaki Albay Mihail Nagamov 13 Nisan'da Ukrayna'da çatışmalar sırasında öldürüldü.

Nagamov'un Moskova'nın yaklaşık 210 km kuzeydoğusunda, Yaroslavl bölgesindeki Rostov kasabasında istihkam alayının lideri olduğu belirtildi.

Rus sosyal medya platformu VK'daki bir sayfada da Nagamov'un öldüğü belirtildi.

Rusya, Ukrayna savaşında en az 8 generalini ve yanı sıra 40'dan fazla üst düzey ismi kaybettiği ifade ediliyor. Rusya ise bunların bir kısmını ifade etmekten çekiniyor.

OPERASYON PLANA GÖRE GİTMİYOR MU?

Yüksek rütbeli ölü sayısının her geçen gün artması, Vladimir Putin'in "özel askeri operasyonunun" plana göre gittiği iddialarını çürütüyor.

24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana toplam Rus kayıplarının yaklaşık 20.000 olduğuna inanılıyor - ancak Moskova kesin rakamlar vermeyi reddediyor.