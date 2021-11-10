Rusya Avrupa'yı suçladı, savaş uçağı gönderdi!

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki durumdan derin endişe duyduklarını belirterek, "Avrupalıların, kendi Avrupai değerlerine bağlılık gösterme konusundaki isteksizliklerinin karşısında yaklaşan insani bir felaket var." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki binlerce kişi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki durumun giderek daha fazla gergin bir hale büründüğüne işaret eden Peskov, "Gerçekten derin endişe duyuyoruz. Durumun karmaşıklığını anlıyoruz ancak burada elbette asıl fiili sorun buradaki binlerce insanın, Belarus’ta kalmak istemeyen ve Avrupa ülkelerine sığınma talebinde bulunan göçmenlerin durumu." diye konuştu.



"İNSANİ FELAKET VAR"

Avrupa’nın Belarus ile Polonya sınırındaki durumla ilgili "hümanizm ideallerinden" uzak bir tutum sergilediğini belirten Peskov, "Avrupalıların, kendi Avrupai değerlerine bağlılık gösterme konusundaki isteksizliklerinin karşısında yaklaşan insani bir felaket var." dedi.

Kremlin’in Belarus sınırındaki durumla alakalı Rusya açısından herhangi bir risk görmediğini anlatan Peskov, "Şu anda herhangi bir risk yok. Elbette gerekli önlemler alınıyor ancak Belarus göç yetkililerinin bu konuda çok sorumlu bir tavır sergilediğini belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI BELARUS HAVA SAHASINDA

Rusya Savunma Bakanlığı, iki TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki Rus TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “Uçakların uçuşu sırasında, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin yer kontrol noktaları ile etkileşim konuları çalışıldı.” denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 4 Kasım’da, ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik “Birlik Devleti programını” onaylayan kararnameyi imzalamıştı.

Putin ve Lukaşenko, söz konusu kararname kapsamında iki ülke arasında “Birlik Devleti Savaş Doktrini”ni de onaylamışlardı.

SINIRDA TANSİYON YÜKSELDİ

Belarus’a yasal yollardan giren ancak Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltmişti.

Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor.