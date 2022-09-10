Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Rusya, Azerbaycan ve İran hükümet yetkilileri, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun potansiyelinin daha iyi kullanılması ve geliştirilmesi konusunda toplantı gerçekleştirdi.
Toplantında elde edilen mutabakat sonrasında üç ülke arasında Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesini öngören bildiri imzalandı.
Bildiriye, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi imza attı.
Bildiriye göre, taraflar, koridorun potansiyelinden tam olarak yararlanmak için altyapı ve ulaşım fırsatlarının değerlendirilmesi ve analizinde iş birliği yapmaya hazır olduklarını ve 2030'a kadar 3 ülkenin toprakları arasında 30 milyon ton transit ve iki yönlü yük taşımacılık hayata geçirmek için önerilen hedefleri dikkate almaya istekli olduklarını beyan etti.
Taraflar, koridorun geliştirilmesi bağlamında kendi ülkeleri üzerinden ulaşım ve transit operasyonları ve prosedürlerinin kolaylaştırılması konularını ele almak üzere ortak çalışma grubu oluşturacak ve bu grup ilk toplantısı bir ay içerisinde gerçekleştirecek.
Reşt-Astara demir yolu projesi anlaşma taslağının 1 ay içerisinde hazırlanması yönünde mutabık kalan taraflar bu husustaki görüşmelere 2022 sonuna kadar başlama niyetinde olduklarını ifade etti.
Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, 12 Eylül 2000'de Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı.
Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.
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