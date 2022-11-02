Türkiye'nin tahıl krizi diplomasisi sürüyor

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını askıya almasının ardından Türkiye diplomasi trafiğini sürdürmeye devam ediyor.
ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine tahıl krizi ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatının uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti.
Birçok konu gibi bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu ifade eden Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını vurguladı.
KREMLİN'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Diğer yandan Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilme sebebini anlattığı ifade edildi.
Putin görüşmede, Ukrayna'nın anlaşmaya katı bir şekilde uyması ve insani koridorun askeri amaçlarla kullanılmaması konusunda gerçek garantilerin verilmesi halinde yeniden anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.
ERDOĞAN-SCHOLZ GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye’nin, Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesi konusundaki faaliyetini takdir ettiği bildirildi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz ve Erdoğan’ın bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Hebestreit, "Şansölye Scholz, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin faaliyetini takdir etti." ifadesini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU LAVROV İLE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un telefon görüşmesinde tahıl koridoru ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın saldırılar sonrası güvenlik talebi var, çabamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
AKAR'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.
Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar, bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara sevk edilerek küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.
Bakan Akar ayrıca Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile de telefonda görüşmüştü.
Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edildi.
TAHIL KRİZİ İSTANBUL'DA ÇÖZÜLMÜŞTÜ
Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı.
Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanıp Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.
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