Türkiye'nin tahıl krizi diplomasisi sürüyor

Birçok konu gibi bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu ifade eden Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatının uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine tahıl krizi ele alındı.

Putin görüşmede, Ukrayna'nın anlaşmaya katı bir şekilde uyması ve insani koridorun askeri amaçlarla kullanılmaması konusunda gerçek garantilerin verilmesi halinde yeniden anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Diğer yandan Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilme sebebini anlattığı ifade edildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz ve Erdoğan’ın bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Hebestreit, "Şansölye Scholz, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin faaliyetini takdir etti." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye’nin, Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesi konusundaki faaliyetini takdir ettiği bildirildi.

ÇAVUŞOĞLU LAVROV İLE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un telefon görüşmesinde tahıl koridoru ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın saldırılar sonrası güvenlik talebi var, çabamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.