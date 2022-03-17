Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na siber saldırı

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Acil Durumlar Bakanlığı'nın sitesine siber saldırı gerçekleştirildi.

Haberde, saldırı neticesinde Bakanlığın acil telefon hattının Ukrayna merkezli bazı telefon numaralarıyla değiştirildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; Bakanlığın web adresine girildiğinde, sitenin bakıma alındığı ve acil telefon hattının tekrar Rusya merkezli telefon numaralarıyla değiştirildiği, ancak Bakanlığın çeşitli bölgelerdeki merkezlerine ait sitelerine ise erişimin sağlanamadığını görülüyor.